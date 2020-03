Avengers: Infinity War, due bozzetti ufficiali svelano una incredibile scena non realizzata

Due disegnatori ufficiali hanno messo in rete i bozzetti della diversa versione del salvataggio di Doctor Strange dall'astronave di Fauce d'Ebano in Avengers: Infinity War.

Ecco una scena tagliata di Avengers: Infinity War in un'inedita versione svelata da due bozzetti ufficiali. Ve lo immaginereste Doctor Strange con l'armatura di Iron Man e Tony Stark con il mantello del Maestro delle Arti Mistiche? L'idea è decisamente intrigante e per un po' si è pensato di realizzarla sul serio in Avengers: Infinity War nelle sequenze ambientate nella astronave di Fauce d'Ebano. A rivelarlo sono alcuni bozzetti di scena** ufficiali pubblicati su Instagram da Phil Saunders e John Staubart, due tra i disegnatori che hanno lavorato alla pre-produzione di entrambi i film dedicati ai vendicatori.

Avengers: Infinity War - Un'immagine dal trailer

La scena, come sappiamo, non è stata inserita in Avengers: Infinity War perché i fratelli Russo alla fine hanno optato per qualcosa di ben diverso: Tony Stark e Spider-Man si dirigono da Fauce d'Ebano per salvare Doctor Strange e vincono lo scontro grazie all'esilarante idea di Peter Parker, ovvero causare una decompressione esplosiva e che fa sbalzare fuori dalla nave lo scagnozzo di Thanos, lasciandolo così morire nello spazio come fece Ripley con la Regina degli Aliens nel film Aliens - Scontro finale da cui il giovane supereroe prende spunto.

Nella versione proposta da Sanuders e Staubart vediamo invece Tony che manda la sua armatura a Strange in maniera tale che possa difendersi dalle torture di Fauce d'Ebano e nel disegno successivo vediamo i due impegnati nella lotta contro di lui con il magico dottore che ha addosso l'armatura di Tony ed è pronto a sferrargli un incantesimo, mentre Iron Man volteggia in aria grazie alla Cappa della Levitazione. È possibile che alla fine però si sia scelta una soluzione differente per mantenere l'effetto sorpresa e fare in modo che il pubblico non si rendesse conto dell'arrivo di Stark e dell'Uomo Ragno sull'astronave.