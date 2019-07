Avengers: Infinity War, svelata l'entrata in scena originale di Captain America

Captain America avrebbe dovuto entrare in scena in un modo molto diverso in Avengers: Infinity War e gli sceneggiatori hanno svelato l'idea originale.

Avengers: Infinity War avrebbe dovuto mostrare Captain America entrare in scena in modo diverso rispetto alla scena inserita nel film diretto dai fratelli Russo.

A svelare la versione alternativa della storia sono stati gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely.

I due autori di Avengers: Infinity War, durante il San Diego Comic-Con 2019, hanno spiegato: "Questi film sono lunghi, densi, succedono molte cose. In Infinity War, se non riguardava la trama delle Gemme dell'Infinito, gli elementi sono stati tagliati. Addio". McFeely ha raccontato: "C'erano molte scene in stile 'Ecco cosa stanno facendo ora, mettiamoci in pari con cosa sta accadendo nell'universo'. C'era una scena grandiosa, mi piaceva. I terroristi in Medio Oriente avevano preso alcuni ostaggi e venivano mostrati con dei sacchi in testa quando li portavano in scena. Iniziano a toglierli e a comportarsi male con queste persone, e l'ultimo sacco che tolgono svela che c'è Steve Rogers. E pensi 'Oh, sono davvero nei casini'".

La scena è stata invece rimossa e si è dato spazio al momento in cui Wanda e Vision si ritrovano alle prese con Corvus Glaive e Proxima Midnight a Edinburgo, in Scozia. Captain America appare dall'ombra con Falcon e Black Widow.

Markus ha aggiunto: "Ci siamo resi conto che si prova molto piacere nel renderti improvvisamente conto che c'è Captain America pronto a prendere a calci qualcuno. E penso che quell'atmosfera alimenti il momento del treno, quindi niente è stato davvero sprecato, si deve imparare a lasciar andare il proprio materiale".

Lo storyboard artist, Bryan Andrews, ha invece spiegato che la scena di Edinburgo è stata modificata un paio di volte: "Inizialmente Anthony e Joe Russo l'avevano ambientata durante il festival di inverno. Grande folla, neve, e Captain e la gang già sul posto mentre cercavano Vision e Wanda tra i Babbo Natale quando arrivano i figli di Thanos. Molte cose divertenti, ma troppe. Alle volte meno è decisamente di più".

Captain America, inoltre, doveva entrare in scena solo durante la battaglia di Wakanda, ma i responsabili di Marvel e i filmmaker hanno deciso che c'era bisogno di più scene con Captain America. Joe Russo aveva spiegato: "Aveva questa entrata eroica durante la battaglia di Wakanda, quella di Thor era inizialmente di Cap. Pensavamo che fosse in fuga, nessuno potesse trovarlo e quindi sarebbe stato un modo coinvolgente per usare il personaggio". Il regista ha però spiegato: "Poi ci siamo resi conto che avevamo una buona opportunità di riportarlo in scena prima in Scozia, per salvare Visione e Wanda, quindi abbiamo iniziato a spostare i momenti eroici dei personaggi".