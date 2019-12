Avengers: Endgame, dei villain di vecchia conoscenza scartati per il final cut

Avengers: Endgame, tra le idee scartate per il final cut anche dei villain di vecchia conoscenza, soprattutto per i fan di Thor e Loki.

Da Avengers: Endgame sono stati scartati alcuni villain al momento del final cut. Il film è stato il più grande blockbuster dell'anno (e non solo, stando ai dati di botteghino), ma la versione definitiva che abbiamo visto tutti in sala ha lasciato fuori diversi elementi inizialmente pensati come parte del film. Come, ad esempio, dei cattivi che i fan di Thor e Loki riconosceranno facilmente.

Il concept artist del Marvel Cinematic Universe, Jerad S.Marantz, condivide spesso bozzetti e illustrazioni dei progetti a cui sta lavorando o ha lavorato, e Avengers: Endgame non fa eccezione.

Tra gli ultimi postati sul suo account di Instagram ci sono anche dei concept art per una nuova versione dei Giganti di Ghiaccio, il popolo di Jotunheim da cui proviene anche Loki (Tom Hiddleston), e antagonisti di Asgard nella prima pellicola del MCU dedicata al Dio del Tuono.

"Ecco qualcosa che non è stato incluso nel final cut. Una nuova versione dei Giganti di Ghiaccio che avevo realizzato per #avengersendgame. Nella battaglia finale, stavano considerando di farli tornare. In questo concept ho esplorato l'idea di fargli utilizzare i loro poteri per generare un'armatura"

Non è chiaro se i Giganti sarebbero tornati in qualità di nemici, o di alleati. Dopotutto, Thanos aveva eliminato metà della popolazione dell'intero universo, non solo della Terra. Chi può dire che anche loro non avrebbero avuto motivo di nutrire del risentimento nei confronti del Titano Pazzo?

E a voi sarebbe piaciuto rivedere i Giganti di Ghiaccio in Avengers: Endgame?