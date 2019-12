Avengers: Endgame, un easter egg svela una storia tragica legata a Captain America

Avengers: Endgame è pieno di easter eggs, ma il più inquietante e oscuro ha a che fare con un ragazzo che prende momentaneamente il posto di Captain America. Diversamente da Steve Rogers, il personaggio andrà incontro a un destino atroce.

Avengers: Endgame, una scena con Chris Evans

L'Easter Egg di Avengers: Endgame a cui facciamo riferimento è visibile nella scena in cui Captain America e Iron Man tornano indietro nel tempo agli anni Settanta per trafugare il Tesseract dalla base dello S.H.I.E.L.D dopo aver fallito il recupero nel 2012, durante l'invasione dei chitauri scatenata da Loki. Per entrare nella struttura militare, Captain America si camuffa da soldato semplice, indossando una uniforme con scritto il nome di Roscoe. Si tratta di una citazione di un personaggio che ha indossato quello stesso abito in una serie di fumetti usciti negli Stati Uniti tra il 1974 e il 1975: Captain America and The Falcon 177 e Captain America and The Falcon 181 e 182, realizzati da Steve Englehart e Sal Buscema.

Roscoe Simons è un ragazzo che si mette alla ricerca di Captain America dopo che l'eroe si è ritirato dalle scene, in seguito allo scandalo del Watergate. Deluso dalla classe politica, Steve Rogers si è nascosto al mondo sotto la falsa identità di Nomad. Tutti però si chiedono che fine abbia fatto, compreso Roscoe che riesce invece a incontrare Falcon. L'idea del ragazzo è chiedergli di addestrarlo per fare in modo che lui possa diventare il nuovo Captain America, ma Falcon rifiuta. Tutt'altro che scoraggiato, Roscoe riesce comunque a procurarsi una copia del costume e dello scudo di Captain America con lo scopo di dimostrare a tutti di avere la stoffa per sostituire l'eroe. L'occasione arriva subito quando sgomina una banda di rapinatori che voleva assaltare una banca, lasciando di stucco Falcon. La situazione precipita quando i due vengono catturati da Teschio Rosso il quale, una volta resosi conto che quello che ha di fronte non è il vero Captain America, lo uccide brutalmente e lo appende a testa in giù. Scosso da quanto accaduto, Steve Rogers riprese allora l'identità del capitano, comprendendo che è proprio nei momenti di crisi più profonda che occorre dare speranza.

