Avengers: Endgame, il trailer del film in stile Snyder Cut (VIDEO)

Un fantastico video apparso sui social riunisce le immagini più epiche di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame secondo lo stile che caratterizza il trailer dello Snyder Cut.

NEW VIDEO! What if Zack Snyder directed Avengers: Infinity War and Endgame? #SnyderCut



Check out the 4K version:

- https://t.co/brGEl9ln6L pic.twitter.com/6Q19HCkEUB — Gugga Leunnam (@GuggaLeunnam) August 23, 2020

Durante il DC FanDome, evento tenutosi nel weekend da poco trascorso, è stato rilasciato il primo trailer di quella che rappresenta la versione di Justice League firmata da Zack Snyder, denominata per l'appunto Snyder Cut. Non è quindi trascorso molto tempo prima che qualcuno, nel magnifico mondo dell'internet, desse forma all'idea di rifare il trailer di Avengers: Infinity War ed Endgame applicandogli lo stile che caratterizza l'anteprima dello Snyder Cut.

Il trailer condiviso durante il DC FanDome è accompagnato da Hallelujah, celebre brano di Leonard Cohen il cui titolo ironizza proprio sul rilascio dello Snyder Cut, avvenuto dopo anni di polemiche e petizioni. Le note della canzone, unite alle atmosfere apocalittiche che si intravedono tra una sequenza e l'altra, non fanno altro che aumentare l'epicità del filmato e così accade anche nel trailer di Avengers: Endgame creato con il medesimo stile.

Attraverso il video, ripercorriamo le numerose scene ed i crossover che hanno reso grandi i due film diretti dai fratelli Russo e che hanno permesso al film del 2019 di diventare l'opera cinematografica con il maggior incasso di tutti i tempi.

Ricordiamo che Zack Snyder ha ricevuto 30 milioni per completare il suo lavoro che verrà rilasciato nel 2021 su HBO Max e sarà suddiviso in quattro episodi. Il pubblico ed i fan del DCEU potranno così scoprire come sarebbe stato Justice League, rivelatosi un flop nella versione uscita nelle sale nel 2017, se Snyder avesse completato le riprese e si fosse occupato della post-produzione, affidata invece a Joss Whedon (The Avengers e Avengers: Age of Ultron).

Per quanto riguarda il Marvel Cinematic Universe, il prossimo film a sbarcare nelle sale sarà Black Widow il 6 novembre 2020, mentre il DCEU punterà tutto su Wonder Woman 1984, la cui uscita italiana è prevista per il 1 ottobre 2020.