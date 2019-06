Avengers: Endgame tornerà al cinema anche in Italia?

In base a quanto scritto su Twitter dai fratelli Russo, Avengers: Endgame dovrebbe tornare al cinema in tutto il mondo e quindi anche in Italia!

Avengers: Endgame potrebbe tornare al cinema anche in Italia e a dirlo non sono stati due fan qualunque ma nientepopodimeno che i due registi del film Marvel, i fratelli Russo. Rispondendo alle domande di alcuni fan su Twitter, hanno scritto a chiare lettere che si tratterà di un evento globale.

Avengers: Endgame sarà di nuovo al cinema, negli USA, a partire da venerdì 28 giugno. Perchè i fan dovrebbero tornare a vederlo (considerando poi che dalle sale non è mai uscita da quel 26 aprile)? Perchè la nuova versione sarà arricchita da diverse sorprese per i fan, a cominciare dal nuovo poster che, in base a quanto comunicato dai registi, sarà regalato ai primi che acquisteranno il biglietto per la seconda release sul sito di Fandango. E per assicurarsi di superare il record di Avatar al botteghino - nel momento in cui scriviamo mancano 38 milioni di dollari -, la Disney avrebbe deciso di portare di nuovo Avengers: Endgame al cinema in tutto il mondo.

THIS IS A GLOBAL RELEASE! — Russo Brothers (@Russo_Brothers) 25 giugno 2019

Se la notizia dovesse rivelarsi reale quando toccherà anche all'Italia? Sarà presente in tutti i cinema o soltanto in poche sale selezionate? Abbiamo inoltrato la richiesta all'ufficio stampa italiano e restiamo in attesa di risposte.

Di sicuro una re-release internazionale aiuterebbe i Marvel Studios a raggiungere molto prima lo scopo (anche in considerazione del fatto che, globalmente, nell'ultima settimana la prima versione di Endgame non ha mai superato il milione di dollari), ma bisognerà anche considerare la concorrenza interna di Spider-Man: Far From Home, oltre che quella di Toy Story 4, nei cinema italiani a partire da oggi.