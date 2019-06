Avengers: Endgame, Tony Stark ha scoperto nel film le sue vere origini?

Avengers: Endgame sembra abbia confermato che, come nei fumetti, Tony Stark potrebbe aver scoperto le sue vere orgini ed essere stato in realtà adottato, alimentando questa interessante ipotesi sulla vita di Iron Man con un passaggio della storia.

Nel Marvel Cinematic Universe il personaggio interpretato da Robert Downey Jr. è nato il 29 maggio 1970 e questa data sarebbe importante considerando il viaggio nel tempo compiuto dai protagonisti.

Nel cinecomic Tony svela di essere a conoscenza di un momento in cui nel passato il Tesseract e Hank Pym si sono trovati nello stesso momento a Camp Lehigh, dove è nata S.H.I.E.L.D.. L'eroe spiega a Steve in Avengers: Endgame: "Lo so con certezza e so come lo so". Howard Stark stava infatti lavorando con lo scienziato poco prima della sua nascita e Captain America e Iron Man tornano nel passato, nella giornata del 7 aprile 1970, stranamente non il giorno del suo compleanno.

Dopo essere arrivati a Camp Lehigh, Tony incontra Howard in ascensore e gli chiede per chi sono i fiori e i crauti che ha con sé e il padre gli rivela che sono dei doni per la moglie, che è incinta, visto che lui trascorre troppo tempo in ufficio. Tony reagisce sorpreso e gli chiede quanto manca alla nascita del figlio, domanda che non avrebbe molto senso considerando che il supereroe conosce la sua data di nascita. L'atteggiamento più amorevole di Howard rispetto all'immagine più fredda e lontana dalla famiglia che era stata offerta in passato quando si è parlato del modo in cui ha cresciuto Tony potrebbe essere però legato al fatto che nei fumetti della Marvel il figlio di Stark nasce con una terribile malattia congenita e lui e la moglie Maria decisono di adottare un altro bambino, ovvero il futuro Iron Man, mantenendo poi il segreto.

La storia viene proposta tra le pagine dei fumetti dedicati a Iron Man nel 2013, dove esiste quindi un fratello che Tony non ha mai conosciuto. La reazione di Tony potrebbe quindi essere legata a questa rivelazione che, in futuro, potrebbe essere sviluppata e riportata sul grande schermo.

Per ora si tratta, ovviamente di supposizioni, tuttavia non sarebbe la prima volta che gli sceneggiatori inseriscono dei piccoli riferimenti ai fumetti per poi dare maggiore spazio agli elementi nei film successivi.

