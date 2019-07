Avengers: Endgame, e se Tony Stark fosse ancora vivo? Nuova teoria dei fan

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. in un'immagine dal primo teaser trailer

Secondo una teoria dei fan su Avengers: Endgame, Tony Stark sarebbe ancora vivo, nonostante alla fine del film il personaggio muoia a causa dello sforzo fisico necessario per attivare il Guanto dell'Infinito e sconfiggere Thanos, e potrebbe quindi tornare nel Marvel Cinematic Universe.

Ebbene sì, dopo la petizione per resuscitare Iron Man siamo passati alle teorie in base alle quali non sarebbe mai morto, nonostante lo stesso Robert Downey Jr. abbia più volte ribadito che la sua avventura Marvel è finita con il sacrificio del personaggio di Tony Stark, dopo undici anni e dieci apparizioni nei vari film. Attenzione, seguono spoiler per tutti i film del MCU usciti nel 2019, compreso Spider-Man: Far From Home!

La nuova teoria si basa sul post-credits di Spider-Man: Far From Home, uscito da poco nelle sale americane (in Italia arriverà l'11 luglio). Alla fine dei titoli di coda scopriamo infatti che Nick Fury e Maria Hill erano in realtà Talos, leader della comunità Skrull vista in Captain Marvel, e sua moglie Soren, chiamati a sostituire i due agenti dello S.H.I.E.L.D. mentre questi erano impegnati altrove. È quindi possibile, secondo i fan, che anche Tony Stark fosse un alieno sotto mentite spoglie, il che spiegherebbe anche perché l'intelligenza artificiale E.D.I.T.H., affidata a Peter Parker, non ha scoperto l'inganno (ma quella parte dell'ipotesi è piuttosto debole dato che gli Skrull, come spiegato negli altri film, sono in grado di replicare persino il DNA delle persone che imitano). Un'idea senz'altro affascinante, ma improbabile dato che la seconda avventura in solitario di Spider-Man ribadisce più volte il suo ruolo come erede spirituale di Iron Man, senza mai suggerire che il mentore defunto sia in realtà nascosto da qualche parte. Ciò non toglie, però, la possibilità di sfruttare questo concetto in un altro modo: qualora la Marvel decidesse di adattare la storyline Secret Invasion, sarebbe possibile uno scenario in cui lo Skrull cattivo di turno finga di essere il vero Tony Stark.

