Avengers: Endgame, la timeline interattiva spiega la dinamica dei viaggi nel tempo

La dinamica dei viaggi nel tempo che funge da base per il plot di Avenger: Endgame non è semplice da comprendere, ma ora una timeline interattiva ci aiuta nell'impresa.

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. in una scena

A creare la timeline interattiva di Avengers: Endgame è il fan Oren Bell che esplora le varie realtà create dalle azioni degli Avengers in Avengers: Endgame, tracciando le gesta di ogni protagonista e il loro impatto sulla timeline. Basta cliccare su un personaggio per seguirne il viaggio dal presente al passato e di nuovi al presente.

La timeline serve naturalmente a spiegare gli snodi narrativi più oscuri di Endgame, ma dove non arriva prova a immaginare l'accaduto immaginando l'esistenza di tutte le branche di realtà create dagli eroi con le loro gesta. Il Marvel Cinematic Universe ha ora l'opportunità di introdurre le realtà alternative come parte integrante della saga con Spider-Man: Far From Home, che sarà incentrato sul multiverso. Come anticipa il trailer di Spider-Man: Far From Home, il film mostrerà le conseguenze dello schiocco di dita e svelerà il colpevole dei buchi nel multiverso che condizioneranno l'esistenza dei personaggi.

L'uscita italiana di Spider-Man: Far From Home è fissata per il 10 luglio.