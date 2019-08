Avengers: Endgame, Thanos ha creato un buco nella trama, ora spiegato dai registi

In Avengers: Endgame il viaggio nel tempo ha generato buchi di trama e in uno di questi è finito anche Thanos, il super villain che si è presentato nel film addirittura in versione doppia.

In effetti un punto ancora particolarmente oscuro riguarda proprio il Thanos del 2014 che, indisturbato, è riuscito a viaggiare per 5 anni nel futuro allo scopo di sottrarre le Gemme dell'Infinito e distruggere metà della popolazione umana. A chiarire l'arcano sono stati i due registi, Joe ed Anthony Russo in uno dei contenuti speciali che accompagnano la versione in Blu-Ray di Avengers: Endagme.

Ebbene il merito di quel viaggio nel tempo non è tutto del Titano pazzo interpretato da Josh Brolin ma anche del suo team "oscuro".

Ebbene, il personaggio di Ebony Maw ha lavorato insieme a Thanos per sfruttare la particella Pym rubata dalla Nebula del passato alla Nebula del futuro. Questo ha reso possibile il rimpicciolimento della navicella che viaggiato nel tempo, portando quindi il Thanos del 2014 dritto dritto nella guerra definitiva contro gli Avengers. "Maw era un grande mago" hanno dichiarato i registi. "Lo stesso Thanos ha una mente brillante. Loro due insieme sono riusciti facilmente a riprodurre in serie le particelle Pym".