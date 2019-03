Avengers: Endgame, Captain America e Iron Man potrebbero fare qualcosa mai fatto prima!

Tra le numerose teorie su Avengers: Endgame comparse su Reddit ve n'è una davvero gustosa secondo cui nel film vedremo Captain America e Iron Man compiere un'impresa mai realizzata prima.

La saga degli Avengers ruota attorno al sacrificio: in Avengers: Infinity War Thanos ha sacrificato Gamora in cambio della Gemma dell'Anima, ed è molto probabile che in Avengers 4 gli Avengers dovranno pagare un prezzo per sconfiggere il Titano Pazzo una volta per tutte. Sono in molti a ritenere che almeno uno degli Avengers perderà la vita per salvare l'umanità, in pole position per questa soluzione azzardata sarebbero Captain America o Iron Man, i personaggi più "sacrificabili" vista l'intenzione delle loro star di concludere la loro esperienza da supereroi. Uno o entrambi i leader del team degli Avengers potrebbero morire per lasciare spazio agli Avengers futuri, preannunciati dall'arrivo di Captain Marvel.

Ma la nuova teoria comparsa su Reddit offre un punto di vista inedito su ciò che potrebbe accadere in Avengers: Endgame suggerendo che Steve Rogers e Tony Stark potrebbero fare qualcosa che non hai mai fatto prima d'ora portando così a compimento l'arco narrativo dei loro personaggi.

Secondo la teoria dell'utente CaptainCayden2077, solo Tony Stark sa come recuperare la Gemma dell'Anima, e questo è il motivo per cui Nebula sa perché Gamora è morta. Tenendo questo segreto per sé, Tony condurrà Steve Rogers su Vormir dove gli confesserà cosa sta per succedere.

Questo è un grande parallelo tra Thanos e Tony: entrambi hanno dovuto affrontare una grave perdita, entrambi hanno proposto un'idea per limitare i danni, ma sono stati ritenuti pazzi, il Titano pazzo e lo scienziato pazzo, mentre ciò che avevano previsto si è avverato. Tony condurrà Cap sulla cima della collina in cui Teschio Rosso interagirà con Cap, e poi gli rivelerà la necessità di un sacrificio. Cap darà uno sguardo a Tony e la stessa cosa successa in Captain America: Civil War accadrà qui in parallelo, Cap chiederà a Tony se lui sapesse già. Tony ammetterà di sì. Cap è consapevole che Tony lo ha portato qui per essere sacrificato e lo ammetterà.

Ma attenzione, ecco dove la teoria si discosta da quanto preventivato. Tony non sacrificherà Steve per avere la Gemma dell'Anima, ma gli spiegherà cosa deve accadere.

La principale differenza tra Tony e Thanos si rivelerà nell'umanità di Tony. Lui camminerà fin sull'orlo del precipizio e chiederà a Cap di spingerlo giù. Non solo questa mossa distingue Tony da Thanos, ma porta a compimento ciò di cui Cap e Tony discutevano in The Avengers quando Cap sosteneva che Tony non avrebbe mai rivestito il ruolo del capro espiatorio. Tony si è quasi sacrificato per sconfiggere i Chitauri, ma non è stato abbastanza. Adesso questo climax emotivo colpirà al cuore il pubblico che si ritroverà a pregare affinché Tony non sacrifichi Cap per la Gemma dell'Anima, ma con un colpo di scena potrebbe essere proprio Tony a sacrificarsi.

L'utenti di Reddit specifica che la relazione tra Captain America e Iron Man è la più dinamica dell'MCU. Al momento Cap non è in buoni rapporti con Tony. Iron Man sarebbe il sacrificio ideale per Steve anche se questo andrebbe contro ogni suoi principio morale.

I Russo hanno stabilito che l'arco narrativo di Cap sia maggiore in Endgame rispetto a Infinity War. Perché questo accada, in Endgame Cap dovrà fare qualcosa che non ha mai fatto prima. Il pubblico dovrà assistere a una scelta fatta da Cap che l'eroe non ha mai fatto in tutta la sua vita precedente, una scelta che mette in discussione il suo essere e questa scelta è sacrificare un'altra persona al suo posto. Questa è una decisione a lui estranea, che metterebbe in luce quanto siano disperati. Per Steve Rogers guardare qualcuno negli occhi e dire 'tu devi morire affinché io possa vivere' è una decisione impossibile.

Sarà questa la svolta attesa in Avengers: Endgame o anche stavolta il buon cuore di Steve Rogers avrà la meglio su tutto? Lo scopriremo nei cinema a partire dal 24 aprile.

