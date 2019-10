Avengers: Endgame, i fan hanno scoperto in che modo Tony Stark farà ritorno nell'MCU?

I fan di Avengers: Endgame potrebbero aver scoperto in che modo Tony Stark farà ritorno nell'MCU. La nuova teoria, apparsa su Reddit, riproporrebbe una celebre storyline dei fumetti Marvel.

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. in un'immagine dal primo teaser trailer

Nonostante la decisione di Robert Downey Jr. di dire addio al personaggio di iron Man, sono in molti a desiderare un ritorno di Tony Stark nell'MCU. La sua morte in Avengers: Endgame sembra aver messo un punto fermo nel Marvel Universe. Lo stesso Kevin Feige ha confermato che chi è scomparso non farà ritorno, e gli entusiasmi per la notizia della possibile presenza di Tony Stark in Black Widow, probabilmente per un breve cameo, si sono raffreddati quando è stato anticipato che la scena in questione potrebbe essere realizzata usando materiale di scarto di Captain America: Civil War.

Alcuni fan però avrebbero scorto un indizio in Avengers: Endgame che confermerebbe una popolare teoria sul ritorno di Tony Stark riagganciandosi a una storyline dei fumetti Marvel.

Avengers: Endgame, Tony Stark sapeva dello schiocco di dita fin dal primo Iron Man?

Secondo la teoria apparsa su Reddit, Tony Stark potrebbe fare ritorno sotto forma di Intelligenza Artificiale, cioè nello stesso modo in cui Tony ha fatto ritorno dal mondo dei morti nei fumetti. L'indizio che lo conferma starebbe in una scena che ha colpito al cuore i fan di Avengers: Endgame, quella in cui l'ologramma di Tony Stark dice alla figlia Morgan che la ama 3000. Secondo la teoria, l'ologramma potrebbe non essere stato realizzato prima della morte di Tony ma, come nel fumetto Ironheart del 2015, dopo che Tony va in coma un'intelligenza artificiale ideata dallo stesso inventore ne prende il posto. Cosa comporterebbe la conferma di questa ipotesi nell'MCU al momento non è dato sapere. Quel che è certo è che i fan non ne vogliono sapere di dire addio ad Iron Man.