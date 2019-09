Black Widow: Robert Downey Jr. confermato nel film Marvel?

Black Widow: Robert Downey Jr. tornerà nei panni di Tony Stark nel film Marvel in uscita la prossima primavera, stando a quanto anticipato dai media americani.

Lo ha annunciato molto sottilmente il sito Deadline, principale fonte di notizie per l'industria cinematografica statunitense insieme a Variety e The Hollywood Reporter, nel suo pezzo di commento ai Saturn Awards, premi assegnati alle produzioni fantasy e di fantascienza. Per l'esattezza, questo è quanto riportato, nel paragrafo sulla vittoria di Avengers: Endgame ai Saturn Awards 2019: "Il capitolo finale della saga cinematografica della Marvel ha vinto il premio come miglior adattamento di un fumetto. La performance finale di Robert Downey Jr. nei panni di Tony Stark, alias Iron Man, gli è valsa il riconoscimento come miglior attore in un film (tuttavia, Downey jr. apparirà ancora una volta come Stark nel prequel Black Widow, nel maggio del 2020)."

Robert Downey Jr. ha più volte ribadito che Avengers: Endgame sarebbe stato il suo addio al Marvel Cinematic Universe, ma non è mai stato del tutto restio a tornare se il contesto fosse quello giusto. Difatti è abbastanza logico un suo cameo - difficilmente sarà un ruolo esteso come al solito - in Black Widow, la cui storia inizia dopo gli eventi di Captain America: Civil War e pertanto potrebbe servirsi di un'apparizione di Stark per contestualizzare la questione degli Accordi di Sokovia e la lealtà traballante di Natasha Romanoff (Scarlett Johansson).

Qualora la notizia fosse vera, si tratterebbe dell'undicesima apparizione di Robert Downey Jr. nel MCU, e in un certo senso sarebbe giusto rivederlo, un'ultima volta, al fianco di Scarlett Johansson, la quale ai tempi esordì nel franchise con un ruolo minore in Iron Man 2. Anche per lei sarà il canto del cigno, dato che il Black Widow, ambientato prima della morte di Natasha, servirà principalmente a introdurre il suo successore, Yelena Belova, nonché ad avviare la Fase 4 del franchise che durerà fino alla fine del 2021.