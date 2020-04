Avengers Endgame, le star del film Marvel hanno un messaggio per coloro che combattono il virus

Le star di Avengers Endgame e di altri film Marvel hanno un messaggio per coloro che combattono il virus: 'Vi amiamo 3000'.

Le star di Avengers: Endgame e del Marvel Cinematic Universe hanno un messaggio per tutti coloro che stanno dedicando il loro tempo alla lotta contro il Coronavirus, e hanno scelto lo speciale di ABC The Disney Family Singalong per diffonderlo.

Durante l'evento trasmesso nella serata di ieri da ABC abbiamo potuto assistere a numerose esibizioni da parte di attori, cantanti e artisti di fama internazionale impegnati a reinterpretare da casa propria i più celebri brani Disney.

A fine spettacolo, però, una piccola grande sorpresa: Sebastian Stan, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Colbie Smulders, Jeff Goldblum e Don Cheadle hanno fatto un'apparizione con in mano dei cartelli, tutti recanti lo stesso messaggio a sostegno di chi ogni giorno mette a rischio la propria incolumità per salvare la vita al prossimo: "Vi amiamo 3000".

Il riferimento, ovviamente, è alla ormai iconica battuta del film campione d'incassi al botteghino, e non potrebbe essere più appropriata per celebrare il coraggio e l'impegno di medici, infermieri e tutti coloro che stanno aiutando a combattere la pandemia.