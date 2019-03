Avengers: Endgame, il nuovo spot ricorda gli eroi caduti

Approda in rete un nuovo spot di Avengers: Endgame che si apre con il ricordo degli eroi morti dopo lo schiocco di dita di Thanos. Dopo un incipit dedicato agli Avengers polverizzati, da Doctor Strange a Black Panther, lo spot intitolato Honor si conclude con la determinazione dei superstiti a riportare indietro gli amici scomparsi.

Meno drammatica e più giocosa è la reunion dei sei superstiti testimoniata da una foto diffusa su Instagram da Jeremy Renner che mostra l'attore insieme a Scarlett Johansson, Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Chris Hemsworth e Chris Evans, rispettivamente Hawkeye, Black Widow, Iron Man, Hulk, Thor e Captain America, intenti a sfidare Thanos. Il loro aspetto non sembra poi così minaccioso, ma la scritta che accompagna la foto sostiene il contrario: "Caro Thanos, stiamo venendo a prenderti... i tuoi A6!"

Avengers 4 non è solo uno dei film più attesi del 2019, ma rappresenta anche la fine di un'era all'interno del Marvel Cinematic Universe, quella denominata da fan e addetti ai lavori come fase 3, e non è un mistero che la Disney stia già guardando avanti, a un futuro in cui dovrebbero fare la loro comparsa gli Young Avengers o New Avengers, come in molti ipotizzano che possa intitolarsi un prossimo progetto corale già in preparazione. Prima di allora, però, resta da capire che fine farà l'attuale team di supereroi Marvel.

Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani a partire dal 24 aprile. Scoprite la nuova sinossi di Avengers: Endgame e la nostra analisi del secondo trailer di Avengers: Endgame.

