Avengers: Endgame, nuovi spoiler sulla trama del cinecomic

Nuovi spoiler sulla trama di Avengers: Endgame sarebbero stati diffusi in rete. Gli spoiler si ricollegano all'immagine del set Lego Avengers Compound Battle diffusa ieri. Il set svelerebbe l'esistenza di un combattimento tra gli Avengers e Thanos sulla Terra, per l'esattezza fuori dal Compound degli Avengers.

A quanto ne sappiamo finora, fino alla Battaglia di Wakanda di Avengers: Infinity War, Thanos non ha mai messo piede sulla Terra. Il set Lego Avengers Compound Battle ispirato ad Avengers 4 mostra Iron Man, Hulk, Captain Marvel e Nebula intenti ad affrontare Thanos. Interessante notare come la minifigure di Nebula indossi la stessa armatura bianca che lascia pensare che gli Avengers viaggeranno indietro nel tempo attraverso il Regno dei Quanti. Anche Ant-Man fa parte del set Lego, se si controlla la lista di personaggi presenti, ma compare in versione miniaturizzata.

La minifigure di Hulk sembra sorridere, un cambiamento notato qualche tempo fa che potrebbe anticipare un'importante trasformazione del personaggio di Hulk in Avengers: Endgame. Per quanto riguarda Thanos, lo vediamo stringere in mano uno strano martello e il Guanto dell'Infinito, perciò non è chiaro dove si collochi la sua battaglia. Il set include anche gli outrider, lasciando pensare che Thanos e i suoi outrider possano attaccare il quartier generale degli Avengers scatenando la reazione degli eroi.

Un differente post su Reddit descrive lo stesso set Lego fornendo ulteriori informazioni.

E' dunque possibile che gli Avengers affronteranno Thanos sulla Terra mentre viaggiano nel passato o nel futuro. I fratelli Russo, di recente, hanno dichiarato che gli spoiler tratti dalle anticipazioni sui giochi ispirati ai film non sempre forniscono indicazioni corrette sulla trama di un film Marvel perciò l'azione suggerita nel giocattolo potrebbe non essere presente nella trama di Avengers: Endgame. Non ci resta che attendere l'uscita di Endgame in sala per scoprire quali segreti cela la trama del film.

Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani a partire dal 24 aprile, negli ultimi giorni i report hanno anticipato che Avengers 4 potrebbe incassare cifre da record all'esordio, oltre i 280 milioni di dollari, superando il risultato enorme di Avengers: Infinity War, fermo a 257 milioni.

