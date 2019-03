Avengers: Endgame, secondo una teoria sarà Hulk a salvare gli Avengers!

Secondo una nuova teoria apparsa su Reddit, sarà l'incredibile Hulk il salvatore degli Avengers in Avengers: Endgame. Sono molti i fan desiderosi di rivedere l'omone verde nel pieno del suo vigore e c'è qualcuno che vede in lui l'unica speranza di salvare il mondo (e i supereroi) dalle conseguenze dello schiocco di dita di Thanos.

Secondo una teoria pubblicata su Reddit, in Avengers: Endgame Bruce Banner sacrificherà la propria coscienza e il controllo del proprio corpo per recuperare la Gemma dell'Anima, liberando World Breaker Hulk. Gli Avengers dovranno occuparsi delle Gemme. Rubarle non sembra un'opzione visto che Thanos con le Gemme in mano è onnipotente e il Guanto danneggia chiunque provi a impossessarsene dopo lo schiocco di dita. La chiave di tutto sarebbe, perciò, la Gemma dell'Anima. Alcuni fan sostengono che in Avengers 4 un Avenger o Nebula si sacrificheranno per riconquistarla. ma esiste un'altra possibilità: Bruce Banner potrebbe arrendersi e cedere il controllo del suo corpo a World Breaker Hulk, un momento che i fan attendono da un sacco di tempo. Questa mossa farà finalmente emergere tutta la potenza distruttrice di Hulk. o forse Hulk e Bruce Banner saranno separati. Ma Bruce potrebbe davvero arrendersi al controllo di Hulk e sarebbe perfetto per la storia.

Bruce Banmer will sacrifice his consiousness and control of his body for the soul stone, unleashing World Breaker Hulk. from r/FanTheories

Per adesso non è dato sapere se sarà davvero Hulk l'arma segreta per sconfiggere Thanos e salvare gli Avengers. Parlando delle sorprese che riserva Avengers: Endgame, i fratelli Russo hanno dichiarato: "Quando siamo stati ingaggiati per dirigere Captain America: The Winter Soldier, quel film era infinitamente più grandioso di tutto ciò che avevamo fatto fino a quel momento. Ma il modo in cui lavoriamo è soddisfare noi stessi per prima. Se facciamo un film che ci entusiasma, questo è il meglio che possiamo fare. Non siamo in grado di prevedere se il pubblico lo apprezzerà, ma sappiamo che a noi piace. E' così che abbiamo fatto ogni film Marvel, ed è così che abbiamo fatto questo. Con tutta l'attesa e la pressione, noi cerchiamo di concentrarci sulla storia che vogliamo raccontare e cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile."

Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani a partire dal 24 aprile.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!