Avengers: Endgame, Joe Russo chiarisce dei dubbi legati alla Gemma dell'Anima

Avengers: Endgame mostra gli eroi nuovamente alle prese con le Gemme dell'Infinito, tra cui la Gemma dell'Anima, elemento centrale nella lotta contro Thanos.

Il regista Joe Russo ha quindi voluto chiarire alcuni dettagli relativi al modo in cui gli eroi hanno gestito il loro piano per sconfiggere il villain, spiegazioni che rivelano ovviamente alcuni spoiler!

In Avengers 4 gli eroi tornano indietro nel tempo per recuperare le Gemme dell'Infinito, assemblarle nel Guanto e usarle per riportare nella nostra dimensione le creature viventi fatte sparire dallo schiocco di Thanos. Al termine della missione è poi Captain America ad assumersi il compito di riportarle nell'esatto momento in cui le avevano prese.

Il regista Joe Russo, parlando dell'uscita di scena di Vedova Nera, ha quindi spiegato: "Non si può riavere indietro l'anima sacrificata per avere la Gemma dell'Anima. Il processo è irreversibile. Anche se devi riportarla nella sua location originale, non potresti riavere indietro la persona. Non si tratta infatti di restituire la Gemma, ma piuttosto di rimetterla dove si trovava. Il sacrificio compiuto sarà per sempre sigillato in quel luogo, quindi Vedova Nera è uscita di scena per sempre".

Joe ha quindi sottolineato che in Avengers: Endgame non è stato mostrato un funerale per il personaggio interpretato da Scarlett Johansson, ma i protagonisti erano in lutto dopo il loro ritorno dal passato: "Forse si è svolto in un momento non mostrato sullo schermo. Forse sarà mostrato in futuro perché ci sono ancora tantissime storie nel Marvel Cinematic Universe che attendono di essere raccontate".

Il filmmaker ha quindi parlato di come Captain America potrebbe aver reagito nel momento in cui ha incontrato Teschio Rosso per riconsegnare la Gemma: "Teschio Rosso probabilmente riporterà la Gemma dell'Anima dove deve trovarsi e aspetterà il prossimo sfortunato che cercherà di entrare in possesso, dovendo quindi compiere un sacrificio. I due personaggi probabilmente non lotterranno perché la sua missione è riportare la Gemma nel luogo originale da dove l'hanno presa. Il Teschio Rosso che incontra non è lo stesso con cui aveva combattuto, è più come un fantasma, si potrebbe dire che è un'entità completamente diversa ora. Esiste solo per fare la guardia alla Gemma, la sua coscienza passata potrebbe esistere o forse non essere più presente".

La Gemma del Tempo, inoltre, non potrebbe essere utilizzata per salvare Iron Man ritornando indietro nel tempo perché, in quel modo, Thanos vincerebbe la guerra. Doctor Strange ha infatti visualizzato oltre 14 milioni di scenari e il sacrificio di Tony è l'unico possibile per riuscire a raggiungere la vittoria.

Nel cinecomic si conclude ufficialmente la timeline iniziata con Iron Man; se volete conoscere il nostro giudizio su Avengers: Endgame potete leggere le opinioni della redazione sul film Marvel.

Qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame, arrivato nei cinema il 24 aprile, senza temere il rischio spoiler.