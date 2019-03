Avengers: Endgame, gli Skrull potrebbero avere un ruolo fondamentale nel film

Avengers: Endgame potrebbe introdurre, nei suoi 182 minuti, anche gli Skrull già visti in Captain Marvel? Secondo una teoria sì, potrebbe farlo, e a sostenerla ci sarebbero addirittura le parole del boss Kevin Feige.

Siamo stati abituati a considerare questi alieni verdi mutaforma tra i più grandi antagonisti all'interno del MCU, ma Captain Marvel ci ha mostrato una nuova versione della storia. Evitando troppi spoiler, diremo solo che Talos (Ben Mendelsohn) ha dimostrato a Carol Danvers di poter essere anche un suo alleato, spiegandole che i Kree hanno sempre mentito sulle loro reali intenzioni. Il resto è storia del cinecomic con protagonista Brie Larson, ma è stato inevitabile per qualcuno chiedersi se non avremo l'opportunità di rivederli presto anche in Avengers 4. Secondo l'ipotesi più accreditata in proposito, il prossimo cinecomic Marvel, uno dei film più attesi del 2019, potrebbe rivelare che molti dei nostri personaggi preferiti sono in realtà Skrull.

Captain Marvel: Samuel L. Jackson in una scena

Per esempio? Per esempio Nick Fury (Samuel L. Jackson). L'ex direttore dello S.H.I.E.L.D. ha già incrociato gli Skrull in Captain Marvel e ha guadagnato il titolo di Skrull in incognito non soltanto per l'inimicizia con il gatto Goose, ma soprattutto in seguito alla pubblicazione di una concept art che mostra la trasformazione di uno Skrull in Fury. Senza contare che l'ipotesi può vantare basi solidissime grazie alla teoria di Nick Fury e il taglio del toast! Ci sono naturalmente altri candidati al ruolo di Skrull in incognito: Maria Hill (Cobie Smulders), Evrett Ross, interpretato da Martin Freeman in Captain America: Civil War, agente del Joint Counter Terrorist Centre e grande amico di Black Panther, fino al War Machine di Don Cheadle.

D'altronde è stato lo stesso Kevin Feige a confermare che gli Skrull hanno sicuramente un futuro all'interno del MCU, senza specificare se potremo rivederli in Captain Marvel 2, in un prossimo prequel o proprio nel capitolo che chiuderà la fase 3 dell'Universo Cinematografico Marvel. Per scoprirlo c'è solo un modo: attendere impazientemente il prossimo 24 aprile, giorno d'uscita di

Avengers: Endgame

nelle sale italiane.