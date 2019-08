Avengers: Endgame, scoperto un easter egg su Spider-Gwen?

Avengers: Endgame, un'immagine dal primo teaser trailer

Avengers: Endgame conterrebbe un Easter Egg legato a Spider-Gwen, l' acclamato alter ego supereroistico di Gwen Stacy. Lo sostiene un'ipotesi recentissima postata su Reddit dopo l'uscita del film in formato digitale, il che permette agli appassionati di focalizzarsi su dettagli che potrebbero non aver notato durante la visione in sala, tra omaggi ai fumetti e rimandi sottili agli altri lungometraggi del franchise.

Nello specifico, la teoria si riferisce a una delle ultime scene di Avengers: Endgame, quando i vari eroi tornano alla vita quotidiana dopo la morte definitiva di Thanos e il sacrificio di Tony Stark. Tra questi c'è Peter Parker, che riprende la vita da liceale a Midtown High e si imbatte nel migliore amico Ned Leeds, anch'egli scomparso per cinque anni a causa della Decimazione. Mentre i due si abbracciano, di fianco a loro passa una ragazza bionda, vista di spalle, il cui look - zaino rosa e gonna con motivo a forma di ragnatela - ricorda esplicitamente quello di Gwen Stacy, la defunta prima ragazza di Peter che, in un universo parallelo dove invece è ancora viva, è diventata una supereroina a pieno titolo.

Difficile pensare che la scena ponga le basi per un vero e proprio debutto live-action del personaggio, dato che tale decisione spetta alla Sony e non alla Marvel, ma è probabile che sia un omaggio voluto a Spider-Man: Un Nuovo Universo, il film animato che ha conquistato l'Oscar all'inizio dell'anno. Anzi, molto probabilmente la scena è stata aggiunta in sede di reshoot, il che avrebbe consentito ai registi di pianificare nel dettaglio quello che difficilmente è un cameo casuale. Per quanto riguarda la Spider-Gwen animata, dovremmo rivederla in almeno due film: oltre al sequel del primo episodio, si starebbe lavorando anche a uno spin-off impostato sui personaggi femminili.