Avengers: Endgame, la scena post-credits introdurrà dei personaggi Fox?

Avengers: Endgame tornerà al cinema con una scena post-credits che potrebbe introdurre dei personaggi Fox all'interno del MCU. Naturalmente non c'è niente di certo o di suggerito da Kevin Feige, è solo la supposizione condivisa su Reddit dall'utente FiveFingeredKing.

Da quando Kevin Feige ha annunciato una nuova release per il cinecomic che quasi detronizzato Avatar (e che torna al cinema nella speranza di farlo davvero), i fan hanno ricominciato a teorizzare per 24 ore al giorno. L'ultima in ordine di tempo vuole, quindi, che, dopo l'acquisizione della FOX, Disney abbia deciso di introdurre per la prima volta qualcuno della "nuova scuderia" nel Marvel Cinematic Universe. Come sappiamo, quando Avengers: Endgame è arrivato in sala ad aprile non è stato chiuso da nessuna scena post-credits (che verrà invece aggiunta nella seconda versione in arrivo il 28 giugno), ma si poteva solo udire un suono metallico, da tutti letto come omaggio all'eroe Iron Man.

Avengers: Endgame, il poster per il ritorno al cinema è un omaggio ad Iron Man

In molti si sono concentrati su questo suono e, secondo il redditor, la scena che verrà aggiunta alla fine potrebbe rivelarne l'origine. Attenzione però, non si tratterebbe di un riferimento a Tony Stark e alla costruzione dell'armatura, ma avrebbe direttamente a che fare con un noto cattivo dei fumetti Marvel: Victor von Doom, il Dottor Destino. Che diventerebbe dunque il mezzo per introdurre nel MCU anche i Fantastici 4, suoi giurati nemici. Quel suono metallico, a questo punto, dovrebbe provenire proprio dal martello usato per forgiare la sua maschera di metallo, di conseguenza, secondo l'utente, nel film non verrebbe per il momento mostrato il suo volto ma solo le sue mani.

Credete che sia troppo fantasiosa? In 22 film il MCU ha abituato i suoi spettatori a colpi di scena impossibili, dunque per bollarla solo come una stramba teoria questa volta forse sarà meglio aspettare le notizie che, il 28 giugno, arriveranno da oltre oceano.