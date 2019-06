Avengers: Endgame, il poster per il ritorno al cinema è un omaggio ad Iron Man

Avengers: Endgame tornerà al cinema e un nuovo poster è stato realizzato per l'occasione. La nuova versione anticiperà qualcosa della misteriosa fase 4 del MCU?

Non si sa, ma di una cosa si può essere sicuri: il nuovo Avengers: Endgame, in arrivo in sala il 28 giugno negli Stati Uniti, sarà pieno di omaggi. Non solo al papà degli Avengers, Stan Lee, ma anche, quasi sicuramente, agli eroi caduti in battaglia da quel 24 aprile in cui il cinecomic più atteso dell'anno è arrivato per la prima volta in sala. Intanto un omaggio ad Iron Man c'è già ed è nel nuovo poster che Cinemark ha diffuso in anteprima.

Nessun gruppo di eroi, nessun villain, solo un richiamo a quello che, comunque lo si voglia vedere, resta il grande colpo di scena di Endgame: il sacrificio di Iron Man. Nel poster infatti, su fondo bianco, c'è solo il Guanto dell'Infinito costruito da Tony Stark con tutte le 6 Gemme, pronto allo schiocco. L'immagine è accompagnata da quella che è diventata la frase rappresentativa del film: il "Ti amo 3000" che la piccola Morgan Stark rivolge al papà Tony, nel poster diventa "Vi amiamo 3000", da parte dei Marvel Studios a tutti i fan.

Proprio quelli che, tornando al cinema, consentiranno ad Avengers: Endgame di superare il record storico di Avatar, lontano ancora 45 milioni di dollari.