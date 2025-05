Avengers: Endgame, Scarlett Johansson critica l'Oscar per la mancata nomination a miglior film: "Impossibile"

Per Scarlett Johansson, Avengers: Endgame è stato un film "impossibile da realizzare" e ancora non si capacità che l'Academy non l'abbia premiato con una candidatura all'Oscar.

In un'intervista con Vanity in cui ha parlato del suo debutto alla regia con Eleanor the Great, che tra pochi giorni verrà presentatoa l festival di Cannes in prima mondiale, l'attrice si è detta scioccata dalla mancata nomination. A oggi Black Panther resta l'unico film Marvel candidato nella categoria principale, nonostante il lavoro immane fatto per realizzare Avemgers: Endgame.

"Come ha fatto questo film a non essere candidato all'Oscar?", ha chiesto Johansson a proposito del film Marvel del 2019, che ha ottenuto una sola nomination per gli effetti speciali. "Era un film impossibile che non avrebbe dovuto funzionare, ma invece ha stupito tutti ed è anche uno dei film di maggior successo di tutti i tempi".

Scarlett Johansson in Avengers: Endgame

Ritorno in Marvel? Improbabile

Scarlett Johansson sul red carpet

Oltre a infrangere numerosi record, Avengers: Endgame ha rappresentato la fine della corsa nell'MCU per Scarlett Johansson e per il personaggio di Vedova Nera, interpretato fin da Iron Man 2 del 2010. L'attrice è tornata per un altro film Marvel, il prequel Black Widow, uscito nel 2021, ma non sembra intenzionata a seguire le orme del collega Robert Downey Jr., che tornerà nell'MCU in un ruolo diverso, almeno sulla carta.

"Sarebbe molto difficile per me capire in che modo un mio eventuale ritorno avrebbe senso per me, per il personaggio che interpreto", ha detto Johansson. "Mi mancano i miei amici e mi piacerebbe davvero stare con loro per sempre, ma ciò che funziona del personaggio è che la sua storia è completa. Non voglio interferire con questo. Anche per i fan: è importante per loro".