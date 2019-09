Avengers: Endgame, ecco cosa convincerebbe i Russo a fare un altro film con Marvel!

Ecco cosa potrebbe convincere i fratelli Russo a fare ritorno in Marvel dopo Avengers: Endgame.

Dopo Avengers: Endgame, i fratelli Russo hanno concluso il loro impegno con Marvel, ma c'è qualcosa che li convincerebbe a fare ritorno per dirigere un altro film.

Avengers: Endgame, un fotogramma dello sport del Super Bowl

Dopo aver infranto ogni record al botteghino e aver concluso la parabola cinematografica di eroi quali Captain America (Chris Evans), Black Widow (Scarlett Johansson) e Iron Man (Robert Downey Jr.), Joe e Anthony Russo hanno deciso di tornare a una dimensione più ridotta. I due registi sono stati ospiti della Mostra del Cinema di Venezia in veste di produttori di Mosul e oggi guardano al futuro.

"Abbiamo fatto quattro film Marvel in sei anni e mezzo e abbiamo incassato miliardi di dollari. E' un esperienza unica per un regista" ha spiegato Joe Russo a Esquire. "Abbiamo potuto raccontare una storia nell'arco di più film invece che di uno solo. Dopo un'avventura come questa, la scala dell'ambizione della narrazione è diventata il nostro tarlo. Ci piacerebbe raccontare altre storie di queste dimensioni".

Il Marvel Cinematic Universe e la Fase 4 dopo Avengers Endgame: prime ipotesi sul futuro

Anche se non ci sono nuove collaborazioni imminenti con Marvel e Disney, i Russo non chiudono la porta a nuove esperienze di questo genere in futuro e Joe specifica: "Sono cresciuto con gli X-Men di John Byrne. Ben Grimm, la Cosa, è stato il mio personaggio preferito durante l'adolescenza. E adesso i Fantastici Quattro sono di nuovo proprietà Marvel Studios. Silver Surfer è un personaggio grandioso. Diventare davvero cosmici sarebbe fantastici, perciò ci sono un sacco di cose che potrebbero attrarci." Marvel è avvisata!