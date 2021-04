Avengers: Endgame, i Russo e Mark Ruffalo festeggiano l'anniversario svelando nuove foto dal set

L'epicità di Avengers: Endgame continua a sopravvivere anche a due anni dall'uscita, perciò i registi, fratelli Russo, e la star Mark Ruffalo hanno ricordato la ricorrenza ai fan pubblicando foto inedite del dietro le quinte.

Le foto mostrano il cast in un momento di pausa riunito attorno a un monitor e la famiglia Barton al completo che sorride (inclusa la figlia di Joe Russo, Ava), alimentando la nostalgia nei fan. Le celebrazioni si uniscono al post di Robert Downey Jr. che festeggia l'anniversario di Avengers: Endgame con una scena inedita di Tony Stark con la figlia Morgan.

Avengers: Endgame ha detto addio a due dei più grandi eroi dell'MCU, Iron Man (Robert Downey Jr.) e il primo Captain America (Chris Evans), ma il resto del team originale è rimasto un po' più a lungo. Nonostante ciò, non c'è dubbio che Endgame sia stata la fine di un'era. È stata anche un'esperienza cinematografica diversa da qualsiasi altra, e sarà interessante vedere se l'MCU sarà mai in grado di superarle se stesso.

In futuro ci potrebbe essere maggior spazio per Hulk, personaggio di Mark Ruffalo che è anche l'unico membro del team degli Avengers a non avere un film standalone o una serie a lui dedicata. Le cose potrebbero cambiare, almeno in parte, con She-Hulk, la serie dedicata alla cugina di Hulk che vedrà il ritorno di Ruffalo a fianco della protagonista Tatiana Maslany. Parlando dell'esperienza nell'MCU, in passato Mark Ruffalo ha dichiarato a Comicbook.com:

"Ho visto molti film. In alcuni ho anche recitato. Ho visto quei film e posso dire di non aver mai assistito in vita mia a una risposta emotiva pari a quella delle proiezioni di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Tutti questi ragazzi urlavano, piangevano, impazzivano. E questa è una vera emozione."