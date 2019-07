Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. nel primo screen test di Iron Man in una featurette

Una featurette di Avengers: Endgame avrebbe svelato il primo screen test sostenuto da Robert Downey Jr. per il ruolo di Iron Man.

Iron Man è il cuore della Infinity Saga. Il miliardario Tony Stark è il primo personaggio dell'MCU a comparire sul grande schermo nel 2008 col primo Iron Man ed è colui che compie il sacrificio supremo nel finale di Avengers: Endgame per la salvezza dell'umanità. E proprio l'uscita in home video di Avengers: Endgame è l'occasione per svelare il primo screen test sostenuto da Robert Downey Jr., evento ricordato dalla star e dal regista Jon Favreau.

Anche se, come ha anticipato il capo di Marvel Kevin Feige, la morte di Tony Stark continuerà a influenzare a lungo l'MCU, il futuro della saga non è ancora chiaro. Le prime anticipazioni le avremo sabato nel corso del panel Marvel che animerà il San Diego Comic-Con 2019.