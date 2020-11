Avengers: Endgame: Robert Downey Jr. indossa il Guanto dell'Infinito per beneficenza

Iron Man torna ad indossare il Guanto dell'Infinito. Questa volta per beneficenza. Robert Downey Jr. ha indossato il celebre accessorio di Avengers: Endgame per mostrare il suo sostegno a Helping Hands 2020. All Within My Hands è la fondazione benefica dei Metallica che prende il nome dal loro celebre singolo e si impegna per sostenere l'istruzione, combattere la fame e fornire servizi locali alle persone bisognose. Una causa meravigliosa a cui la star del Marvel Cinematic Universe sta cercando di contribuire promuovendo il concerto tenutosi il 14 novembre.

Un concerto che i Metallica hanno tenuto in live streaming alle 23.00 (ora italiana) che i fan possono ottenere in formato MP3 con 10 dollari in più. Robert Downey Jr. si è impegnato nella promozione dell'evento di beneficenza indossando di nuovo il Guanto dell'Infinito, confermando il suo impegno benefico; due settimane fa Downey Jr. ha dato il via alla AGBO Superhero League, grazie alla quale si stanno raccogliendo 250.000 dollari per enti di beneficenza in memoria di Chadwick Boseman, tragicamente scomparso pochi mesi fa.

I Metallica hanno descritto in questo modo l'evento:"Il concerto e l'asta Helping Hands dei Metallica saranno trasmessi in diretta streaming dalla sede centrale sabato 14 novembre per il loro primo evento pay-per-view al mondo! Questo speciale show acustico inizia alle 02:00 pm (fuso orario del Pacifico) e andrà a beneficio della fondazione della band, All Within My Hands. Non preoccuparti se non riesci a vederlo dal vivo, il tuo biglietto ti permetterà di guardare lo show tutte le volte che vuoi entro un periodo di 48 ore dall'inizio dello streaming"

Robert Downey ha interpretato Tony Stark/Iron Man in tutti i film del Marvel Cinematic Universe, da Iron Man (2008) ad Avengers: Endgame (2019), film che ha chiuso la Fase 3 dell'MCU.