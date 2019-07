Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. ha guadagnato 75 milioni di dollari!

Avengers: Endgame ha fatto guaadagnare a Robert Downey Jr. circa 75 milioni di dollari!

L'interprete di Iron Man, secondo i calcoli compiuti da Forbes, ha quindi detto addio al Marvel Cinematic Universe assicurandosi una cifra che gli permetterà di dedicarsi senza alcun problema a ogni tipo di progetto in futuro.

Per recitare in Avengers: Endgame l'attore ha ricevuto un compenso di 20 milioni di dollari, ma Robert Downey Jr. ha potuto contare anche sull'arrivo nel suo conto in banca di una percentuale dei profitti del cinecomic.

Il film diretto dai fratelli Russo, fino a questo momento, ha guadagnato 2.773.357,309 miliardi di dollari e la star sembra abbia ottenuto circa l'8% dell'incasso record.

La star di Iron Man dovrebbe quindi aver guadagnato 55 milioni di dollari grazie al successo del film, cifra che comunque sembra destinata ad aumentare considerando l'attuale presenza del cinecomic nelle sale e altre eventuali fonti di guadagno.

Lo stesso accordo era valido per Avengers: Infinity War, rendendo quindi la partecipazione ai progetti Marvel un'esperienza davvero redditizia per Downey Jr..

L'avvocato David Chidekel, esperto nel mondo dell'intrattenimento, ha spiegato: "Celebrità come Downey Jr. e Scarlett Johansson hanno la possibilità di richiedere dei compensi davvero elevati agli studios che investono centinaia di milioni di dollari per realizzare progetti campioni di incassi come la serie degli Avengers". Il cinecomic dei fratelli Russo ha infatti guadagnato circa 37 dollari per ogni dollaro speso per la presenza di Robert sul grande schermo.

Per ora Avengers: Endgame rimane alle spalle di Avatar nella classifica dei film più visti di sempre, cercando di raggiungere il record stabilito dal progetto diretto da James Cameron che aveva superato 2.788 miliardi di dollari ai box office di tutto il mondo.

