Avengers: Endgame, lo sceneggiatore di Ritorno al futuro commenta i viaggi nel tempo dell'MCU

Durante il finale della serie Russo Bros. Pizza Film School, Joe e Anthony Russo hanno invitato, per la loro chiacchierata sui film che più li hanno segnati nella loro vita, Bob Gale lo sceneggiatore di Ritorno al futuro. Insieme a loro erano presenti via chat anche Stephen McFeely e Christopher Markus, autori dello script di Avengers: Endgame. Il discorso si è focalizzato, come potete immaginare, sui viaggi nel tempo che sono il nucleo centrale sia del cinecomic Marvel che del film di Robert Zemeckis.

Come hanno fatto notare Stephen McFeely e Christopher Markus, inizialmente in Avengers: Endgame non era prevista la scena in cui i Vendicatori si trovano insieme a discutere di viaggi temporali e come poterli attuare, ma in una riunione con la produzione è emersa la necessità non solo di spiegarne le modalità ma anche di citare proprio Ritorno al futuro.

"Nel focus group le persone dicevano: 'Bene, aspetta un minuto, in Ritorno al futuro potrebbero fare questo e loro potrebbero farlo'. Così abbiamo pensato: oh dannazione, dobbiamo occuparcene, perché la conoscenza di tutti sui viaggi nel tempo, oggi, nel 2019, arriva da quei film. Quindi abbiamo inserito la scena in cui Ant-Man dice: 'Che vuoi dire? La stronzata di Ritorno al futuro?'".

Avengers: Endgame, una scena con Paul Rudd

Bob Gale ha però rimarcato come, nonostante l'ultima avventura dei Vendicatori tenti una strada tutta sua rispetto a Ritorno al futuro, i supereroi alla fine fanno lo stesso identico percorso, così come era stato nella storia di Doc e Marty:

"Dici [nel film ndr] 'Intendi dire la stronzata di Ritorno al futuro?' Ma alla fine della giornata, voi ragazzi tornate nel primo film dei Vendicatori e nei precedenti film di Thor, quindi è davvero un po 'come Ritorno al futuro". Joe Russo ha rimarcato, inoltre, come l'osservazione fatta al cult di Zemeckis nel film non sia irrispettosa, tutt'altro, è un vero e proprio omaggio a un'opera diventata pietra miliare per chi poi si è approcciato ai viaggi nel tempo in un film. E quanto fatto dai Russo apre indubbiamente scenari interessanti visto che il Multiverso avrà un ruolo centrale nella prossima avventura del Doctor Strange.

Avengers: Endgame, recensione: la chiusura perfetta di un ciclo che è già storia del cinema

Dal canto suo, Bob Gale ha visto la battuta su Ritorno al futuro come un riconoscimento. All'epoca dell'uscita di Avengers: Endgame si espresse in modo lusinghiero durante una intervista per The Hollywood Reporter: "Sono stato contentissimo di apprendere che Endgame ha rivelato al mondo che tutti i supereroi Marvel sono fan di Ritorno al Futuro!".