Avengers: Endgame, il record di apertura al box office verrà mai superato? La risposta dei fratelli Russo

Avengers: Endgame ha rappresentato per tutti i film dell'MCU e non solo il culmine di un progetto durato 10 anni e che, all'inizio, sembrava irrealizzabile. Il film ha superato i 2 miliardi di incasso in tutto il mondo, stabilendo un record al box office nel weekend di apertura nel 2019: oltre 1,2 miliardi.

Un successo che secondo i fratelli Russo, registi del film, difficilmente verrà replicato: "Non accadrà mai più. Si è trattato dell'apice mai raggiunto durante la nostra era cinematografica. Quando abbiamo fondato AGBO, abbiamo iniziato a sentire che il vento stava cambiando" ha dichiarato Joe Russo ai microfoni di Variety, spiegando come lo streaming abbia preso il sopravvento.

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. non voleva girare la scena più iconica del film

Sono però in molti convinti che la Marvel possa provare a battere il suo stesso record con Avengers: Secret Wars, in arrivo nel 2026. Un mega crossover basato su una delle storie a fumetti più celebri di sempre e che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe addirittura riportare in scena il Tony Stark di Robert Downey Jr., sacrificatosi nel finale di Endgame per aiutare i suoi amici Avengers a salvare la Terra.

A scrivere il film ci penserà Michael Waldron, già autore di Loki e Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Il multiverso sarà un elemento centrale nella storia di Avengers: Secret Wars e Michael Waldron è sembrato la scelta perfetta per il compito di delineare la nuova avventura dei supereroi.