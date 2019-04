Avengers: Endgame infrange ogni record al box office italiano con 17,4 milioni di euro

Avengers: Endgame, Rocket e War Machine in azione

Con un incasso totale di 17.4 milioni di euro, Avengers: Endgame è il titolo internazionale con apertura più alta di sempre al box office italiano ed il maggiore incasso del 2019 dopo soli 5 giorni di programmazione. Il nuovo film Marvel Studios, nelle sale italiane dal 24 aprile, è già un film da record. Con un incasso di 5,2 milioni di euro in appena 24 ore, il film si è posizionato immediatamente come la seconda apertura più alta di sempre in Italia, la più alta di sempre per Disney Italia e il miglior esordio di tutti i tempi per una produzione internazionale nel nostro Paese. In soli cinque giorni di programmazione l'attesissimo lungometraggio ha raggiunto l'incasso complessivo di oltre 17,4 milioni di Euro in 1164 sale, con una media per sala di 14.950 euro, divenendo già da ora il film più visto nel 2019 nel nostro Paese. Qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame spoiler free e qui le opinioni della redazione su Avengers: Endgame.

Il ciclone Avengers: Endgame scalza dalla vetta della classifica Ma cosa ci dice il cervello, la commedia di Riccardo Milani con protagonista Paola Cortellesi (qui potete leggere la nostra recensione di Ma cosa ci dice il cervello), che incassa comunque l'importante cifra di 1,2 milione superando i 3,4 milioni di euro complessivi.

Stabile in terza posizione l'horror La Llorona - Le lacrime del male. Il film è ambientato nella Los Angeles degli anni '70, dove la creatura mostruosa protagonista dal folclore messicano si aggira nella notte alla ricerca di bambini. Un'assistente sociale non prende sul serio l'inquietante avvertimento di una madre sospettata di aver compiuto violenze sui figli, e presto sarà proprio lei, insieme ai suoi bambini, ad essere risucchiata in uno spaventoso regno soprannaturale (qui trovate la nostra recensione de La Llorona - Le lacrime del male. La Llorona incassa altri 376.000 euro arrivando a un totale di 1,5 milioni.

In discesa After, il teen romance campione di incassi che guadagna altri 368.000 euro superando i 6 milioni in tre settimane . Basato sulla serie di libri di successo scritti da Anna Todd, After (qui la nostra recensione di After, racconta la storia di Tessa, una studentessa modello che all'ultimo anno di scuola incontra Hardin Scott, un arrogante, ribelle e carismatico ragazzo che metterà in discussione tutte le sue certezze.

Dopo cinque settimane di permanenza in classifica, il fantasy Walt Disney Pictures Dumbo è quinto con 357.000 euro di incassi e raggiunge i 10,7 milioni di euro totali. Come potete leggere nella nostra recensione di Dumbo, nel remake del cartoon troviamo le star Danny DeVito, Colin Farrell, Nico Parker, Finley Hobbins, Michael Keaton ed Eva Green.