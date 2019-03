Avengers: Endgame, le ultime parole degli eroi nei poster fan made

Avengers: Endgame è stato recentemente promosso con alcuni nuovi poster ufficiali che confermavano l'identità delle vittime di Thanos e ora una ragazza ha realizzato dei poster fan made in cui si riportano le ultime parole pronunciate dai personaggi usciti di scena.

Le immagini alternative riportano quindi le parole di Doctor Strange, che sottolinea come non ci fosse un altro modo per agire, del Soldato d'Inverno che chiama il suo amico Steve, di Groot che ovviamente pronuncia la sua frase "Io sono Groot", e di Peter Parker che, in un momento molto emozionante, ha detto 'Mi dispiace". Ecco tutti i poster di Avengers 4 realizzati dall'utente di Twitter chiamata Astrocastiels:

La storia di Infinity War si era conclusa con il drammatico cliffhanger e le scene post credits avevano mostrato Nick Fury mentre inviava una richiesta di aiuto a Captain Marvel, l'eroina interpretata da Brie Larson.

Tra gli interpreti di Avengers: Endgame ci saranno quindi Scarlett Johansson (Black Widow), Danai Gurira (Okoye), Mark Ruffalo (Hulk), Don Cheadle (War Machine), Jeremy Renner (Occhio di Falco), Karen Gillan (Nebula) Robert Downey Jr (Iron Man), Chris Hemsworth (Thor), Chris Evans (Captain America), Bradley Cooper (doppiatore di Rocket Racoon). I personaggi interpretati dalle star sono infatti ancora in vita e le locandine confermano la presenza anche di Tessa Thompson (Valkyrie), Gwyneth Paltrow (Pepper Potts), e Karen Gillan (Nebula).