Avengers: Endgame e Peppa Pig insieme nel trailer parodia!

Peppa Pig ha un mondo da salvare nel trailer parodia a tema Avengers: Endgame, pena la rinuncia alla sua rosa e morbidissima realtà.

Apparsa sul canale YouTube "Peppa Pig Parodies", la clip utilizza non solo il tema centrale di Avengers: Endgame ma anche l'audio del secondo trailer, montati però sulle immagini della piccola maialina antropomorfa. Che teneri i momenti passati con Mamma Pig, Papà Pig, George Pig e tutti gli amici, ma sono destinati a rimanere dolci ricordi nella mente di Peppa. Esattamente come quelli, terribili, dell'attimo in cui ha visto sparire la sua famiglia e Zoe Zebra ed Emily Elefante e metà del suo mondo. Peppa Pig non sa come, ma sa che deve fare qualcosa, e il consiglio prezioso potrebbe essere arrivato dalla bocca du Susy Pecora (con parole di Vedova Nera/ Scarlett Johansson): "A volte la cosa migliore che possiamo fare è ricominciare".

Ora, chiunque abbia visto il film campione d'incassi nella storia del cinema può capire perchè quel consiglio è il migliore che Susy potesse dare alla sua migliore amica. Nel mondo di Peppa Pig, però, Avengers: Endgame sarà già arrivato in sala o la Marvel dei maialini lo starà ancora tenendo al sicuro da occhi indiscreti? Peppa sarà in grado di capire perchè tornare indietro è proprio il primo atto necessario? In caso di risposta negativa chissà che non ci attenda davvero un "Peppa Pig: Endgame", e in fondo il logo c'è già.