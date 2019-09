Avengers: Endgame, il numero di biglietti venduti per il film è impressionante (VIDEO)

Un video postato su Reddit mostra il numero di biglietti venduti in totale dal film durante la sua permanenza in sala e la cifra è impressionante.

Avengers: Endgame e il suo successo passano anche dal numero dei biglietti venduti durante la sua permanenza in sala, il più alto di tutto il MCU: ben 310 milioni di ticket staccati nei cinema di tutto il mondo.

Non poteva essere altrimenti, vista la stretta correlazione tra la vendita di biglietti e l'incasso totale del film - e al momento Avengers: Endgame è l'opera con il maggiore incasso nella storia del cinema -, ma la cifra lascia davvero senza parole, soprattutto se confrontata con il numero di biglietti venduti da ciascun film del MCU.

A farlo per noi ci ha pensato un video, postato su Reddit, che mostra l'andamento delle vendite al botteghino nel tempo.

Come si può notare facilmente, Avengers: Endgame è sempre rimasto saldamente in testa a questa speciale classifica, e il suo primato non è mai stato minimamente scalfito da Avengers: Infinity War, al secondo posto. Dopo 140 giorni nelle sale in giro per il mondo, l'ultima avventura di Iron Man continua a guadagnare migliaia di dollari e a far staccare migliaia di biglietti. Al momento, dunque, sembra che a Endgame sia rimasto da battere solo lo speciale primato di Black Panther, il film del MCU rimasto più tempo di tutti nei cinema, ben 175 giorni).

I numeri incredibili di Avengers: Endgame hanno dato nuova speranza anche a James Cameron, che pure dal film è stato battuto 2 volte (prima ha infranto il secondo posto di Titanic, poi quello di Avatar). Il regista infatti ha affermato durante un'intervista con Deadline: "Avengers: Endgame è la prova tangibile che le persone vanno ancora al cinema. La cosa che più mi spaventava nel creare Avatar 2 e 3 erano gli spostamenti del mercato e dell'interesse nel pubblico, mi sembrava che non fosse più possibile attirare le persone al cinema". E poi è arrivato Endgame.