Avengers: Endgame, Joe Russo ha "interpretato" Thanos in alcune scene con Nebula

Avengers: Endgame, Joe Russo ha sostituito Josh Brolin in alcune scene con Nebula , in cui il regista ha recitato al fianco di Karen Gillan nei panni di Thanos.

Il più giovane dei Fratelli Russo, oltre ad apparire brevemente in Avengers: Endgame come uno dei membri del gruppo di recupero post-snap supervisionato da Captain America in persona, avrebbe avuto anche un altro ruolo nel film, un ruolo decisamente importante, come racconta l'attrice Karen Gillan durante un'intervista al Comic Con di Parigi, e come segnala anche il sito Comicbook.

"Sapete cosa adoro? È una storiella divertente su Joe Russo. Quando stavamo girando Endgame, non potevamo avere Josh Brolin durante alcune scene con me e Thanos, così Joe lo ha sostituito. È stato alquanto divertente essere davanti la telecamera e avere lì con me uno dei registi del film, e lui aveva addosso i suoi vestiti [non un costume di scena], e aveva questo bastone con una sagoma di cartone con su appiccicata una foto di Thanos, che cercava di tenere in alto, al di sopra della sua testa, così che potessi rivolgere lo sguardo all'altezza giusta. È stato davvero surreale".

Chissà come si sarà sentito il regista a interpretare, anche se per poco, il più grande villain del Marvel Cinematic Universe.