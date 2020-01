Avengers: Endgame, un fan nota un errore nel look di Robert Downey Jr.

La sequenza di Avengers: Endgame che vede il sacrificio di Tony Stark e la sconfitta finale di Thanos è uno dei momenti più iconici del Marvel Cinematic Universe, eppure c'è un errore di continuità che fa sorridere, e che riguarda il look di Robert Downey jr.

Si tratta di una scena che i fan hanno visto e rivisto decine di volte con grande attenzione ed è proprio per questo che anche il minimo errore non può che essere notato. Questo è ciò che è successo con un utente di Reddit, che ha pubblicato un'immagine nella quale fa notare come i peli sul viso di Tony cambino in maniera significativa da una ripresa all'altra. Nel primo fermo immagine i baffi di Robert Downey Jr.. sono più folti e scuri. Nella seconda immagine sono più radi e leggermente più grigi.

Evengers: Endgame - un errore di continuità

Il motivo è presto detto: inizialmente non era prevista una battuta iconica ma si decise di rigirare la scena, perché non sarebbe stato Tony Stark, senza una frase che lo rappresentasse. Ecco l'idea di "Io sono Iron Man".

Robert Downey Jr. era un po' riluttante all'idea di rigirare una scena così emotivamente potente, ma acconsentì e l'inquadratura venne fatta a pochi mesi dall'arrivo nelle sale del film. Ecco il perché della lieve differenza nei baffi di Tony Stark.