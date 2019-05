Avengers: Endgame, che cosa accade alle Gemme dell'Infinito dopo la fine del film?

Una delle principali questioni che pone il finale di Avengers: Endgame riguarda le Gemme dell'Infinito, che cosa accade alle potenti gemme dopo la fine del film?

Avengers: Endgame, l'armatura di Thanos

A un certo punto, nella prima parte di Avengers: Endgame, Thanos dice che ha "usato le gemme per distruggere le gemme" dopo aver visto che il mondo non è pronto a una simile tentazione. L'Antico, però, dice a Bruce Banner che il multiverso ha bisogno delle Gemme per mantenere la propria integrità. Questo è il motivo per cui l'Antico non vuole che Bruce si impossessi della Gemma del Tempo. Ma se Thanos ha distrutto le Gemme nel 2018, perché la realtà non è collassata?

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. in una scena

Una risposta parziale l'hanno fornita i registi di Endgame, i fratelli Russo, nel corso di un Q&A allo Smithsonian Air & Space Museum di Washington, D.C. Un fan presente all'evento ha spiegato su Reddit che, alla domanda sulle Gemme dell'Infinito, i Russo hanno spiegato che Thanos "ha solo ridotto le Gemme a un livello atomico, ma queste sono ancora presenti nell'universo."

In pratica, Thanos non ha distrutto l'energia delle Gemme dell'Infinito perciò qualcuno in futuro potrebbe ricrearle. Probabilmente i Marvel Studios non torneranno a occuparsi delle Gemme dell'Infinito per un bel po' di tempo, ma la possibilità esiste comunque.

Avengers: Endgame, Scarlett Johansson e Brie Larson sfoggiano le Gemme dell'Infinito sul red carpet

