Avengers: Endgame, le nuove immagini rivelano la posizione di Kraglin

I fan del Marvel Universe delusi dal non aver visto l'amato Kraglin in Avengers: Endgame stanno per avere una sorpresa, le nuove foto dal backstage del cinecomic mostrano la posizione del personaggio nel film.

Molti fan, dopo la visione di Avengers: Endgame, sono stati delusi dal non aver visto il loro beniamino Kraglin, personaggio della saga dei Guardiani della Galassia interpretato da Sean Gunn, nel film.

Adesso una serie di foto del backstage diffuse sui social mostrerebbero Kraglin alla guida di una moto Ravager, questo sarebbe il motivo per cui nel film non lo scorgiamo. E' bello vederlo indossare la strana pinna di Yondu per controllare la freccia magica anche se lo spazio riservato al personaggio in Engame è stato minimo.

