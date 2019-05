Avengers: Endgame, la foto di Captain America al trucco “terrorizza” i fan!

Foto e video dal backstage di Avengers: Endgame continuano senza sosta a popolare i social, ma l'ultima foto condivisa di Captain America al trucco non è stata accolta positivamente dai fan e il motivo è presto spiegato.

Chris Evans ha diffuso via Twitter una foto sua nei panni di Steve Rogers, ma non una foto qualunque... Lo scatto risale a uno degli ultimi giorni sul set e ad un'intensa sessione di make-up: quella che è stata necessaria per trasformare l'aitante giovane in un anziano coperto di rughe. Come ormai sappiamo bene, in Avengers: Endgame Steve Rogers, durante il suo viaggio nel tempo compiuto per rimettere al proprio posto le Gemme dell'Infinito, decide di rimanere nel passato per vivere finalmente la sua vita al fianco dell'amata Peggy Carter. Quando torna al presente degli altri Vendicatori, del Captain America che tutti conoscevamo non è rimasto che lo scudo, mentre un vecchio Steve Rogers è pronto al passaggio di consegne con Sam Wilson (Anthony Mackie). Ecco, per prepararsi a quella sequenza, Evans è stato sì aiutato con gli effetti speciali ma ha anche dovuto sottoporsi a lunghe sessioni di trucco che l'hanno reso rugoso, vecchio e calvo!

Halfway there pic.twitter.com/frBsW4x4hQ — Chris Evans (@ChrisEvans) 10 maggio 2019

La reazione dei fan dell'attore non si è fatta naturalmente attendere: se alcuni si sono limitati a paragonarlo a Michael Keaton, a Bruce Willis, i più cattivi ad Homer Simpson o a Mastro Lindo, sono stati molti i sorpresi che per tutto il tempo avevano pensato si trattasse solo di effetti speciali. Sono stati ancora di più, però, quelli rimasti letteralmente senza parole che hanno avuto solo la forza di urlare terrorizzati.

the whole time i thought it was straight up CGI pic.twitter.com/VqHqBfez5O — destiny (@iceddarkroasts) 10 maggio 2019