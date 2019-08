Avengers: Endgame, i fratelli Russo condividono una nuova foto di Thor scattata sul set

Avengers: Endgame, il film con il miglior incasso nella storia del cinema, negli Stati Uniti è stato messo in vendita in formato Blu-Ray e DVD e i fratelli Russo hanno condiviso una nuova immagine che ritrae Thor.

Lo scatto pubblicato online tratto dal cinecomic della Marvel ritrae Chris Hemsworth durante la realizzazione di una scena d'azione.

L'immagine inedita di Avengers: Endgame è infatti dedicato a Thor, mostrato mentre impugna le sue due armi e i Russo hanno scritto: "Come Thor che prende possesso di Mjolnir e Stormbreaker, ora voi potete avere Endgame in versione digitale e in Blu-Ray".

Ecco la foto:

Il film distribuito da Walt Disney Studios Home Entertainment uscirà il 4 settembre, anche in una speciale Steelbook con il blu-ray all'interno.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, l'italiano sarà proposto in Dolby Digital Plus 7.1 sulle edizioni Blu-ray e con HDR limitato ad HDR 10 per la versione UHD, mentre l'audio inglese sarà codificato in DTS-HD Master Audio 7.1 e Dolby Atmos. Vista la lunghezza del film, è previsto che gli extra siano contenuti in un disco bonus aggiuntivo.

La lista dei contenuti extra: