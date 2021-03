Avengers: Endgame, un fan che l’ha visto al cinema 191 volte finisce nel Guinness dei primati

Avengers: Endgame, l'armatura di Thanos

Uno spettatore incallito che ha visto Avengers: Endgame al cinema ben 191 volte è finito nel Guinness dei primati. Lo svela Comicbook.com, riportando i tweet con cui, una decina di giorni fa, il diretto interessato Ramiro Alanis ha annunciato il record, ufficiale e certificato, del maggior numero di visioni al cinema per lo stesso film.

Sul sito del celebre libro ci sono anche le testimonianze di Alanis, il quale ha deciso di tentare di battere il record perché il campione in carica aveva visto ripetutamente il precedente film degli Avengers. Non è stato facile, dice Alanis: "Ho dovuto rinunciare alla vita sociale con la mia famiglia e alla palestra (ho perso otto chili di muscoli), ed era necessario pianificare il lavoro in base alle proiezioni." Ce l'ha fatta, dice lui, grazie al sostegno di parenti, amici, colleghi, follower sui social e anche dei cinema che ha visitato. Qui sotto potete vedere il tweet in cui lui annuncia la certificazione del record:

Avengers: Endgame, una scena con Paul Rudd

Un modo come un altro per esprimere il proprio apprezzamento nei confronti del Marvel Cinematic Universe, che con Avengers: Endgame ha chiuso la cosiddetta Infinity Saga e provvisoriamente battuto Avatar come maggior incasso di sempre nel mondo, senza tener conto dell'inflazione (il film di James Cameron è da poco tornato in cima grazie a una nuova uscita nei cinema cinesi).

La Fase Quattro del franchise è iniziata due mesi fa con WandaVision, ed è attualmente in corso con The Falcon and the Winter Soldier, miniserie disponibile in esclusiva su Disney+ a cadenza settimanale. Il prossimo capitolo cinematografica sarà Black Widow, la cui uscita è ora prevista per luglio, in modalità ibrida (in sala e con Premier Access sulla piattaforma della Disney). Seguiranno poi, tra settembre e dicembre, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Eternals e Spider-Man: No Way Home.