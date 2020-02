Avengers: Endgame, l'errore nella CGI di Thanos che è sfuggito anche ai fratelli Russo

Avengers: Endgame contiene un errore nella CGI di Thanos che è sfuggito anche ai fratelli Russo, registi del cinecomic Marvel campione di incassi che conclude la Infinity Saga.

Avengers: Endgame, una scena con Thanos, alias Josh Brolin

Dopo la vittoria di Thanos nel finale di Avengers: Infinity War, i fan erano eccitati all'idea di ritrovare il Titano Pazzo in Avengers: Endgame per scoprire cosa si sarebbe inventato il team degli Avengers per fermare la sua furia omicida. Il ruolo di Thanos in Endgame, però, è mutato rispetto al precedente capitolo, la sua presenza ha lasciato il segno solo nella battaglia finale, realizzata con un ingente impiego di CGI. Il team che ha conquistato una candidatura agli Oscar proprio per gli effetti speciali senza però vincere la statuetta, che è andata a 1917 - si sarebbe lasciato sfuggire un errore.

Nel video di Corridor Crew. VFX Artists React, l'ospite è Matt Aiken di Weta Digital, VFX supervisor di Avengers: Endgame. A un certo punto nel video, l'ospite mostra un errore nella mano di Thanos quando inizia a usare il Guanto dell'Infinito per schioccare le dita (5:20). Aiken ammette di non averlo notato finché il film non è arrivato al cinema.

Nonostante l'errore, sfuggito anche ai fratelli Russo, registi del film, Thanos resta uno dei villain preferiti del Marvel Cinematic Universe e i fan si augurano di ritrovarlo nella Fase 4 dell'MCU che prenderà il via il 29 aprile con l'uscita di Black Widow.