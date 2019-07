Avengers: Endgame contiene un importante riferimento a Guardiani della Galassia 2

Avengers: Endgame contiene un arguto riferimento a Guardiani della Galassia 2, ma solo gli spettatori più attenti lo hanno notato.

Avengers: Endgame, Rocket e War Machine in azione

In Avengers: Endgame compare il Contraxia, pianeta del piacere che i Ravager visitano per risposarsi. A notarlo è stato un fan dei Guardiani della Galassia dall'occhio vigile. Contraxia si vede attraverso uno dei portali mostrati nel film, ma la visione è rapidissima perciò difficile da cogliere.

Contraxia non è la sola location dell'MCU visibile attraverso i portali. I fan hanno scorto anche un ambiente simile a Wakanda, Kamar-Taj e New Asgard. Nel corso di un'intervista, il supervisore di Weta Digital Matt Aitken, supervisore degli effetti speciali di Avengers: Endgame, ha spiegato il motivo per cui tutto ciò che si vede attraverso i portali è stato ricostruito digitalmente e non filmato in studio.

"Tutti gli ambienti che vedete attraverso i portali sono interamente in CGI. Ci sono Wakanda e New Asgard, ci sono anche Titan, Kamar-Taj e Contraxia, luogo da cui provengono i Ravagers. Questi ambienti dovevano essere in CGI perché li filmiamo con la stessa camera che usiamo sul campo di battaglia. Così mentre la camera si produce in evoluzioni dinamiche per filmare le scene di battaglia, volevamo creare un legame, un parallelo con ciò che accade tra questo lato del portale e su ciò che invece è dentro il portale. L'unico modo per farlo era che i movimenti di macchina fossero corretti e per farlo occorreva un ambiente in CGI in cui filmare con la stessa camera."

