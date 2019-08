Avengers: Endgame contiene un easter egg di Captain America: The Winter Soldier

Avengers: Endgame contiene un easter egg legato a Captain America: The Winter Soldier, come conferma una sequenza del film in cui si può vedere il riferimento ad Arnim Zola, il nemico del supereroe durante la seconda Guerra Mondiale.

L'elemento che lega i due cinecomic Marvel è presente nella scena in cui Tony Stark e Steve Rogers ritornano indietro nel passato, agli anni Settanta, per cercare di recuperare il Tesseract che è stato preso da Loki a New York nel 2012. Avengers: Endgame mostra quindi i due personaggi spostarsi nella base di S.H.I.E.L.D. e nel bunker, dove Tony incontra il padre, si scopre che Arnim Zola ha realizzato del lavoro speciale.

I responsabili degli effetti visivi del film hanno confermato che sullo schermo di uoo dei computer presenti si vede il volto di Arnim Zola. Il personaggio interpretato da Toby Jones, in quel periodo è infatti ancora vivo e sembra stia sperimentando un modo di "scaricare" la propria coscienza in un computer.

Captain America: The Winter Soldier - Scarlett Johansson e Chris Evans insieme

Arnim Zola è apparso per la prima volta in Captain America: The First Avenger ed è uno degli scienziati di punta di H.Y.D.R.A., oltre a essere il braccio destro di Teschio Rosso. L'uomo, verso la fine della seconda Guerra Mondiale, è stato catturato da Captain America e dal suo team, ma è stato poi reclutato per lavorare in S.H.I.E.L.D..

Zola ha quindi ricostruito segratamente HYDRA dall'interno dell'organizzazione e trasformato Bucky Bartnes in Winter Soldier, il più efficace assassino dell'organizzazione

Nel 1972 Arnim venne a sapere di avere una malattia in fase terminale ma, prima che il suo corpo morisse è riuscito a trasferire la sua coscienza in un computer, permettendogli così modo di liberarsi e continuare il lavoro di HYDRA.

Toby Jones riprenderà il ruolo di Zola in occasione della serie What... If? in cui si affronteranno gli eventi più importanti mostrati nel MCU svelando in che modo potevano evolversi degli eventi al centro del Marvel Cinematic Universe.