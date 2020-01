Avengers: Endgame, i dispositivi di Tony Stark per i viaggi nel tempo mai visti così

Ecco i design alternativi realizzati per Avengers: Endgame dei dispositivi per viaggiare nel tempo ideati da Tony Stark, quelli che lui chiama GPS spazio-temporali.

Avengers: Endgame è uscito in sala lo scorso aprile, ma in questi giorni il web pullula di design alternativi di diversi elementi del film Marvel. Vediamo insieme quelli relativi ai GPS spazio-temporali che Tony realizza per la missione dei Vendicatori.

Nonostante l'iniziale riluttanza di Tony (Robert Downey Jr.) nel voler partecipare all'ultima missione degli Avengers atta a salvare il mondo dalla Pietà del Titano Pazzo - come definisce Thanos il suo aver dimezzato la popolazione dell'Universo -, sarà proprio Stark ad aiutare i compagni a trovare il modo di viaggiare nello spazio-tempo senza... Beh, senza che accada ciò che è invece successo a Scott (Paul Rudd) prima del suo intervento.

Nel far ciò, Tony dota Cap e gli altri di braccialetti GPS, il cui design è a noi ormai più che familiare, ma che avrebbero potuto avere un aspetto molto diverso.

Rodney Fuentebella, concept illustrator dei Marvel Studios, ha condiviso su Instagram alcuni design alternativi dei funzionali dispositivi, che potete vedere anche qui sotto.

Avengers: Endgame è in lizza per un Oscar all'imminente edizione degli Academy Award, dove competerà nella categoria Migliori Effetti Speciali.