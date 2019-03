Avengers: Endgame, Daredevil si unisce agli Avengers nel trailer fanmade

In un improbabile crossover, vediamo Daredevil fare la comparsa nel trailer di Avengers: Endgame. Sappiamo che per il momento i fan sono stati costretti a dire addio a Daredevil, dopo tre gloriosi stagioni su Netflix la serie Marvel è stata cancellata. Per consolarsi un fan ha modificato il nuovo trailer di Avengers: Endgame rimpiazzando Captain Marvel con Daredevil. il risultato è un epico crossover che celebra l'incontro tra Thor e Matt Murdock mentre i due si preparano a combattere Thanos.

L'arrivo di Daredevil a dar manforte agli Avengers nella lotta contro Thanos non sarebbe un male. Tempo fa gli stessi fratelli Russo, registi di Avengers 4, hanno ammesso scherzosamente che la situazione non è facile per gli Avengers nel finale di Avengers: Infinity War: "Non abbiamo idea di come andare avanti. Abbiamo appena ucciso metà dei personaggi... Infinity War aveva 23 personaggi sul poster. Questa scelta stabiliva un certo tipo di passo e un certo tipo di film. Sul poster di Endgame ci sono solo 9 personaggi. Probabilmente dovremo affrontare un altro tipo di storytelling.".

Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani a partire dal 24 aprile. Scoprite la nuova sinossi di Avengers: Endgame e la nostra analisi del secondo trailer di Avengers: Endgame.

