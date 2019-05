Avengers: Endgame, una copia pirata trasmessa da una tv via cavo nelle Filippine!

Avengers: Endgame è arrivato nelle sale da pochi giorni e ora una versione piratata del film è arrivata persino sugli schermi tv filippini, scatenando le ire dei fan e della Marvel.

Su Orient Cable And Telecommunications, un'emittente via cavo attiva nella città di Dipolog, è apparso infatti il cinecomic 24 ore dopo la sua distribuzione nei cinema delle Filippine, andando contro le regole sulla pirateria esistenti nella nazione fin dal 2010.

Teatro de Dapitan che si è occupato della distribuzione e della première di Avengers 4 ha quindi fatto causa ai responsabili che potrebbero pagare fino a 30.000 dollari di multa, mentre i responsabili dell'emittente potrebbero rischiare il carcere.

La copia apparsa nella programmazione della tv via cavo, attiva solo in un'area limitata, era comunque di pessima qualità audio e video e ripresa in sala con una telecamera. I responsabili della rete non hanno, almeno al momento, rilasciato alcuna dichiarazione e Avengers: Endgame è stato prontamente rimosso dal palinsesto, sostituendo il film dei fratelli Russo con un altro titolo che sembra, anche in questo caso, essere stato scaricato illegalmente: Capitan Barbel.

