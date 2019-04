Avengers: Endgame, confermato il cameo del "papà" di Thanos

Avengers: Endgame, una scena con Chris Evans

Tra i cameo di Avengers: Endgame, il kolossal dei fratelli Russo in sala dal 24 aprile, c'è anche una firma storica dei fumetti Marvel: Jim Starlin, il creatore di Thanos e sceneggiatore della miniserie Infinity Gauntlet, su cui si basa liberamente il dittico cinematografico sullo scontro fra gli Avengers e il Titano pazzo.

Lo stesso Jim Starlin ha confermato la sua presenza nel film postando su Facebook alcune foto del dietro le quinte, con la seguente didascalia: "Il mio esordio al cinema. Ho passato un ottimo momento con gente meravigliosa, come Christopher Markus e Stephen McFeely, gli sceneggiatori. Mi sono divertito a chiacchierare con loro quando non ero impegnato a imparare la mia unica battuta o farmi truccare. Loro due e il regista Joe Russo sono stati eccezionalmente aperti con me e di questo li ringrazio sinceramente, anche se ho dovuto tenere la bocca chiusa per un anno e mezzo. Sono felice di poter ora condividere questo foto con voi."

Per l'esattezza, Starlin appare nella scena del gruppo di sostegno, insieme a Chris Evans e al co-regista Joe Russo, il cui personaggio è il primo ad avere una relazione apertamente gay nel Marvel Cinematic Universe. Il creatore di Thanos non è il primo autore dei fumetti ad apparire nel franchise: nei film precedenti abbiamo visto altri sceneggiatori legati in un modo o nell'altro ai vari progetti, come J. Michael Straczynski e Walt Simonson (entrambi apparsi nei film di Thor), o Ed Brubaker, il cui lavoro ha ispirato Captain America: The Winter Soldier. L'apparizione più recente, prima di quella di Starlin, è stata di Kelly Sue DeConnick in Captain Marvel, che si basa soprattutto sul suo ciclo di storie. Senza dimenticare, ovviamente, il mitico Stan Lee, presenza fissa in tutti i film Marvel fino ad Avengers: Endgame, contenente un cameo postumo.