Avengers: Endgame, Chris Hemsworth: "I miei figli odiavano Thor Grasso!"

Il Thor Grasso di Avengers: Endgame non è piaciuto a tutti, i figli di Chris Hemsworth, per esempio, non hanno amato la versione "Grande Lebowski" del dio del tuono. Almeno non all'inizio.

A raccontarlo è stato lo stesso attore durante il tour promozionale del suo ultimo film, Men in Black International: "Lo odiavano, letteralmente! A loro non piaceva vedermi così. Mi chiedevano "Ma poi cambia? Perchè è diventato così?". Onestamente non penso che lo odiassero davvero ma sono rimasti scioccati in qualche modo. Una volta fatta l'abiudine è stato diverso. Ho chiesto a mia figlia "Cosa i è piaciuto di più del film?" e lei "Thor Grasso, è divertente!". Insomma all'inizio non ne avevano ben capito il senso, poi hanno notato che era davvero divertente. Anche se penso che, in ogni caso, le sole cose che volessero davvero vedere erano il martello, la gente volare e tutto quel genere di cose spettacolari".

Avengers: Endgame, Chris Hemsworth è un Thor molto transandato

A proposito dei suoi figli, Chris Hemsworth ha recentemente annunciato che, dopo le fatiche di Avengers: Endgame, ha intenzione di rimanere a riposo fino al 2020, proprio per passare più tempo con la sua famiglia: "Quest'anno vorrei solo stare a casa con i miei bambini. Sono in un'età particolare. Sono piccoli ma più passa il tempo più soffrono a stare lontani dal loro papà. Per il prossimo anno ho solo in programma un tour promozionale, qualche apparizione ma niente di grosso. Starò di più a casa. E mi sento fortunato perchè ammetto che la mia vita di ora è davvero vicina a quella che, 10 anni fa, immaginavo come la vita dei sogni".