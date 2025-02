Carrie Coon sul rinnovo di The Gilded Age per la stagione 3: "I gay hanno salvato la serie"

L'attrice Carrie Coon ha commentato il rinnovo per la stagione 3 della serie The Gilded Age condividendo un ringraziamento speciale.

Carrie Coon ha rivelato chi pensa siano i responsabili del rinnovo per la stagione 3 della serie The Gilded Age, lo show in costume creato da Julian Fellowes, che ha già portato al successo Downton Abbey.

L'attrice, in occasione della première dei nuovi episodi di The White Lotus, ha infatti rilasciato un'intervista a Entertainment Tonight.

Il ringraziamento di Carrie

L'annuncio del via libera al terzo capitolo di The Gilded Age è stato dato da HBO nel dicembre 2023, dichiarando che la serie aveva ottenuto degli ascolti soddisfacenti e in crescita nelle sei settimane che hanno preceduto il season finale. Le riprese delle puntate inedite sono ora iniziate dopo qualche ritardo nella produzione.

Carrie Coon ha ora dichiarato: "I gay l'hanno salvata. Grazie, davvero, l'avete salvata. Non avremmo avuto una stagione tre senza di voi!".

Tra i nuovi arrivi nel cast ci sono Bill Camp nei panni di JP Morgan, Merritt Wever nel ruolo di Monica O'Brien, Leslie Uggams che sarà Mrs. Ernestine Brown, Lisagay Hamilton che interpreta Frances Ellen Watkins Harper, Andrea Martin che ha ottenuto il ruolo di Madame Dashkova, Paul Alexander Nolan che sarà Alfred Merrick, Hattie Morahan nel ruolo di Lady Sarah Vere, e Jessica Frances Dukes che è Athena Trumbo.

Carrie nella serie The Gilded Age

Il cast comprende inoltre Dylan Baker (The Good Wife), Kate Baldwin (Broadway's Hello, Dolly!), Michael Cumpsty (Severance), John Ellison Conlee (Boardwalk Empire), Bobby Steggert (The Marvelous Mrs. Maisel), e l'esordiente Hannah Shealy (The Rose Tattoo).

Cosa ha raccontato la seconda stagione

Nelle puntate della seconda stagione la storia ha preso il via la mattina di Pasqua del 1883, con la notizia che l'offerta di Bertha Russell per un palco all'Academy of Music è stata respinta. Durante gli otto episodi della stagione, osserviamo come Bertha sfidi Mrs. Astor e il vecchio sistema e lavori non solo per guadagnare una posizione sicura nella società, ma per assumere potenzialmente un ruolo di primo piano in essa. George Russell affronta la sua battaglia con un sindacato in crescita nella sua acciaieria a Pittsburgh. A casa Brook, Marian continua il viaggio per trovare la sua strada nel mondo insegnando segretamente in una scuola femminile, mentre con sorpresa di tutti Ada inizia un nuovo corteggiamento. Naturalmente, Agnes non approva per nulla. A Brooklyn, la famiglia Scott inizia a guarire da una scioccante scoperta e Peggy attinge al suo spirito attivista grazie al suo lavoro con T. Thomas Fortune al NY Globe.